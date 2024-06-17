Momen Momen Jokowi Sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan Sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024).

Jokowi terlihat mengenakan setelan kemeja putih, jas hitam, dan sarung batik cokelat lengkap dengan peci hitam. Jokowi berada di barisan saf paling depan, bersebelahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi khatib dalam salat Idul Adha tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan kunjungan Jokowi ke Semarang tidak hanya untuk alasan kunjungan kerja, tetapi juga untuk merayakan momen penting bersama masyarakat di Jawa Tengah.