HOME NEWS NASIONAL

DPW PPP Se-Indonesia Tetap Solid, Ketum Diminta Fokus Hadapi Pilkada 2024

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |08:54 WIB
DPW PPP Se-Indonesia Tetap Solid, Ketum Diminta Fokus Hadapi Pilkada 2024
Muktamar PPP tetap akan digelar sesuai jadwal. (Foto: Dok PPP)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Timur (NTT) Djainudin Lonek meminta Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk fokus dalam memimpin partai jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Sebab, menurutnya saat ini mulai hadir pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi jelang Pilkada.

“Pak Ketum tidak perlu terpengaruh dengan ujaran mereka yang secara konstitusi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena mereka tidak memiliki hak suara dan kami seluruh DPW PPP se-Indonesia sangat solid di bawah kepemimpinannya,” tutur Lonek, Minggu (16/6/2024).

 BACA JUGA:

Lonek menyebut, sebelumnya seluruh DPW PPP se-Indonesia telah berkumpul dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Di mana Rapimnas tersebut menjadi ajang untuk kembali membangkitkan semangat persatuan di dalam partai berlambang kakbah.

“Kalau mengikuti Rapimnas dari awal hingga akhir, pasti paham motivasi yang diberikan oleh Pak Ketum. Beliau menyampaikan, walaupun tidak ikut bertarung di kontestasi Pileg namun kegagalan adalah milik bersama dan kemenangan juga milik bersama,” jelasnya.

 BACA JUGA:

Lonek menambahkan, seluruh DPW PPP se-Indonesia telah sepakat untuk menggelar Muktamar sesuai jadwal yang telah ditentukan berdasarkan AD/ART partai, yakni diadakan pada tahun 2025.

Halaman:
1 2
      
