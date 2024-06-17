Jokowi Serahkan Sapi Simental Berat 1,25 Ton untuk Kurban di Masjid Baiturrahman Semarang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sapi jenis simental dengan berat 1,25 ton untuk ibadah kurban dalam rangka Iduladha 1445 Hijriah di Masjid Baiturrahman, Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024).

Pada kesempatan itu, Jokowi langsung menyerahkan sapi kepada Ketua Takmir Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Ahmad Darodji, yang akan dipotong dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Jokowi melaksanakan terlebih dahulu salat Iduladha di Lapangan Simpang Lima Semarang yang dekat dengan komplek Masjid Baiturrahman. Dia tampak mengenakan setelan kemeja putih, jas hitam, dan sarung batik cokelat lengkap dengan peci hitam. Jokowi juga tampak meladeni masyarakat berebut foto dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Sementara, saat salat Ied Jokowi tampak dia berada di barisan saf paling depan, bersebelahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjadi khatib dalam salat Idul Adha tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan kunjungan Jokowi ke Semarang tidak hanya untuk alasan kunjungan kerja, tetapi juga untuk merayakan momen penting bersama masyarakat di Jawa Tengah.

(Qur'anul Hidayat)