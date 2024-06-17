Penuh Khidmat, Wapres Laksanakan Sholat Idul Adha 1445 H di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melaksanan ibadah Salat Iduladha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jl. Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2023).

Dadi pantauan MNC Portal, Wapres tiba bersama Ibu Wury Ma'ruf Amin tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 06.45 WIB.

Wapres tampak menggunakan pakaian bernuansa putih ditambah dengan jas hitam. Tidak lupa peci hitamnya yang tampak serasi dengan sarung yang dikenakannya. Sementara Ibu Wury menggunakan gamis berwarna putih.

Pelaksanaan salat dimulai pada pukul 07.00 WIB. Tampak hadir di dalam masjid sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, serta para Duta Besar Negara Sahabat.

Pada penyelenggaraan Salat Iduladha 1445 H di Masjid Istiqlal kali ini bertindak sebagai imam, yaitu H. Martomo Malaing, SQ., MA. Sementara itu, sebagai khotib yaitu Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag. Dalam khutbahnya kali ini bertema "Semangat Idul Adha, Hadirkan Cinta dan Kepedulian Sosial".

Usai melaksanakan salat, Wapres Ma'ruf Amin diagendakan juga akan menyerahkan hewan kurban berjenis Limosin yang beratnya mencapai 1.164 kilogram.