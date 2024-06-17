Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Diserbu Warga Minta Selfie Usai Sholat Idul Adha di Semarang

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |09:36 WIB
Jokowi Diserbu Warga Minta <i>Selfie</i> Usai Sholat Idul Adha di Semarang
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak meladeni swafoto (selfie) bersama warga usai melaksanakan Sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024).

Pada kesempatan itu, Jokowi terlihat mengenakan setelan kemeja putih, jas hitam, dan sarung batik cokelat lengkap dengan peci hitam. Tampak masyarakat berebut foto dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Sebelumnya, Jokowi melaksanakan Sholat Ied, tampak dia berada di barisan saf paling depan, bersebelahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi khatib dalam salat Idul Adha tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan kunjungan Jokowi ke Semarang tidak hanya untuk alasan kunjungan kerja, tetapi juga untuk merayakan momen penting bersama masyarakat di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Ketua Takmir Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Ahmad Darodji, menyatakan Jokowi juga menyerahkan sapi kurban jenis limosin dengan bobot 1.250 kilogram. Sapi berbobot lebih dari 1 ton itu akan dipotong dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Ahmad Darodji menyambut baik kehadiran Jokowi di Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Dia berharap keselamatan dan kesuksesan Jokowi dalam tugas-tugas terakhirnya sebagai presiden.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement