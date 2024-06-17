Jokowi Diserbu Warga Minta Selfie Usai Sholat Idul Adha di Semarang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak meladeni swafoto (selfie) bersama warga usai melaksanakan Sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024).

Pada kesempatan itu, Jokowi terlihat mengenakan setelan kemeja putih, jas hitam, dan sarung batik cokelat lengkap dengan peci hitam. Tampak masyarakat berebut foto dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Sebelumnya, Jokowi melaksanakan Sholat Ied, tampak dia berada di barisan saf paling depan, bersebelahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi khatib dalam salat Idul Adha tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan kunjungan Jokowi ke Semarang tidak hanya untuk alasan kunjungan kerja, tetapi juga untuk merayakan momen penting bersama masyarakat di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Ketua Takmir Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Ahmad Darodji, menyatakan Jokowi juga menyerahkan sapi kurban jenis limosin dengan bobot 1.250 kilogram. Sapi berbobot lebih dari 1 ton itu akan dipotong dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

BACA JUGA: Momen Momen Jokowi Sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang

Pada kesempatan itu, Ahmad Darodji menyambut baik kehadiran Jokowi di Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Dia berharap keselamatan dan kesuksesan Jokowi dalam tugas-tugas terakhirnya sebagai presiden.

(Qur'anul Hidayat)