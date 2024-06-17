Momen Idul Adha, Anies Minta Masyarakat Ambil Hikmah Cara Nabi Ibrahim Mendidik Anak

JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan beserta keluarga melaksanakan Sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot Jalan Lebak Bulus V, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin (17/6/2024). Keluarga Anies Sholat Id di tempat yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Anies meminta masyarakat Indonesia meneladani keluarga Nabi Ibrahim AS dan istri dalam mendidik anak.

"Kita semua di sini ikut mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh keluarga tauladan, keluarga Ibrahim AS, di mana keikhlasan, ketakwaan, diuji yang amat berat," kata Anies di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Senin (17/6/2024).

"Sekaligus juga pelajaran bagi kita semua bagaimana Nabi Ibrahim AS dan Siti Hajar mendidik seorang anak bernama Ismail sehingga memiliki derajat ketakwaan yang begitu tinggi di usia amat belia, sehingga apapun yang menjadi tuntutan, perintah, dilaksanakan tanpa ada reservasi," sambungnya.

Ia juga berpesan agar masyarakat mendoakan keselamatan warga Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji. Anies juga meminta warga yang sedang berada di Tanah Suci untuk mendoakan keselamatan bangsa.

"Kita juga berharap pada saudara-saudara kita yang sedang haji doakan kami di tanah air sehingga selalu aman, tentram, damai, dan sejahtera," ujarnya.