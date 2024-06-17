Khutbah Sholat Idul Adha, Ketua KPU: Sifat Kebinatangan Harus Dikorbankan dan Disembelih

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan salat Idul Adha 1445 H di Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang bertindak sebagai khatib.

Hasyim dalam khutbahnya menyinggung soal sifat kebinatangan manusia yang harus dikorbankan dan disembelih.

“Agama kita, agama Islam menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak yaitu di antaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta, yang dikurbankan adalah binatang,” katanya.

“Ini mengandung setidaknya dua makna yang pertama sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan taqwa,” ujar Hasyim.

Pada kesempatan itu, Hasyim juga mengatakan bahwa sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh.

“Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan Informasi yang tidak benar, fitnah, rakus tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasehat, tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam,” ujar Hasyim.