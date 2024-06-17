Hary Tanoe: Idul Adha Momentum Tingkatkan Semangat untuk Saling Peduli

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 H.

“Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H,” tulis HT dalam laman Instagram miliknya, Senin (17/06/2024).

HT mengajak hari ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat untuk saling peduli dan berbagi.

“Mari kita tingkatkan semangat untuk saling peduli, saling berbagi, saling memajukan, bergotong royong untuk Indonesia yang maju dan sejahtera,” tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)