TNI Tembak Dua Anggota OPM Pembunuh Sopir Angkot di Paniai, Satu Pelaku Desertir Danis Murib

JAKARTA – Pasukan TNI dikabarkan terus melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Undius Kogoya yang telah membunuh dan membakar seorang warga sipil sopir angkot bernama Rusli (40) di Distrik Paniai Timur, beberapa waktu lalu.

Komandan Satgas Media KOOPS HABEMA, Letkol Arh Yogi Nugroho mengatakan bahwa kelompok OPM melarikan diri ke Distrik Bibida yang lokasinya bersebelahan dari Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.

"Operasi pengejaran TNI berlanjut dengan keberhasilan merebut wilayah Distrik Bibida, yang selama ini dikuasai oleh OPM, pada hari Jumat, 14 Juni 2024," kata Yogi, Senin (17/6/2024).

Keberhasilan perebutan wilayah Bibida, rupanya tidak menyurutkan niat OPM untuk terus mengganggu keamanan serta situasi kondusif di wilayah Bibida. Dengan keadaan itu, para tokoh masyarakat yang mewakili suara para warga Bibida menyampaikan dukungannya terhadap operasi pengejaran dan penindakan kepada OPM.

BACA JUGA: Teroris OPM Pembunuh Danramil Aradide Jalani Pemeriksaan

Alhasil, Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Richard Tampubolon, memerintahkan Panglima Komando Operasi TNI (KOOPS TNI) HABEMA beserta Komandan Komando Pelaksanaan Operasi (Dankolakops) dan Komandan Pasukan Nanggala Kopassus, untuk melanjutkan Operasi Pengejaran pada Senin, 17 Juni 2024.

"Alhasil, Operasi tersebut membuahkan hasil dan prajurit TNI berhasil menembak 2 orang OPM, salah satunya terkonfirmasi beridentitas Danis Murib, pasca kontak tembak," tutur Yogi.