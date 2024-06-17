Israel Serang Gaza Palestina saat Idul Adha, MUI: Motif Kebencian terhadap Islam

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan tindakan Israel yang mencegah kaum muslimin Palestina yang pergi dan menjalankan ibadah salat Idul Adha ke Masjid Al-Aqsha, Minggu (16/6). Menurutnya hal itu merupakan motif kebencian terhadap Islam.

"Memperhatikan pola serangan Israel yang diarahkan kepada umat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Aqsha, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa serangan Israel itu juga mengandung motif kebencian terhadap Islam dan umat Islam (Islamofobia)," kata Sudarnoto kepada MNC Portal, Senin (17/6/2024).

Menurutnya serangan itu terdapat kombinasi sistemik Zionisme, Rasisme, Islamofobia dan imperialisme yang didukung oleh Amerikanisme-imperialistik.

"Ini sungguh sangat membahayakan bagi siapapun di belahan dunia ini. Karena itu, ini adalah musuh kita bersama, musuh kemanusiaan," katanya.

Dia menyebut bahwa teroris rezim zionis Israel sudah sangat keterlaluan dan semakin nyata. Karena tidak akan pernah mendengar dan mengikuti hukum internasional bahkan catatan-catatan penting ICJ, langkah ICC dan juga kesepakatan serta resolusi PBB.

"Proposal terakhir untuk gencatan senjata permanen juga tidak didengar dan diindahkan oleh Israel sehingga tidak ada jaminan sama sekali atas keselamatan warga Palestina baik di Gaza maupun Tepi Barat. Gangguan, serangan dan genosida terus dilakukan dengan jumlah korban yang terus bertanbah," ucapnya.