Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP

SLEMAN - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku memfokuskan diri membantu menenangkan partainya, PDIP pada gelaran Pilkada serentak 2024 mendatang. Menurutnya, hal ini bukan sebagai tugas partai, melainkan inisiatifnya sendiri.

"Hari ini kayanya iya (fokus pemenangan Pilkada)," kata Ganjar ditemui di Wedomartani, Depok, Sleman, Senin (17/06/2024).

"Nggak (bukan tugas dari Megawati), saya berinsiatif. Saya harus berinisiatif untuk bisa membantu daerah atau kawan-kawan yang mau maju pilkada. Karena mereka dulu udah bantu saya, sekarang kami yang harus bantu mereka," imbuhnya.

Bahkan, Ganjar mengklaim sudah banyak rekan sesama kader PDIP yang datang menemui dan berkomunikasi perihal Pilkada. Beberapa kali pertemuan di Jakarta atau daerah lain juga jadi momen untuk membicarakan pemenangan Pilkada sampai proses menjalankan pemerintahan.

"Ya berbagi pengalaman, kalau bisa mendapat yang terbaik. Kan tidak hanya sekadar proses menang, tapi kalau sudah menang, bagaimana kita melayani masyarakat, berintegritas, tidak korupsi, itu menjadi persoalan yang dituntut masyarakat," bebernya.