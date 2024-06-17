Idul Adha 1445 H, PPP Salurkan Daging Kurban ke Seluruh Indonesia

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah selesai membagikan serta menyalurkan hewan kurban berupa sapi maupun kambing yang telah disembelih pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2024).

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, pelaksanaan kali ini telah menjadi tradisi partai berlambang Kabah setiap hari raya Idul Adha, sekaligus menjadi ajang untuk berbagai kepada sesama.

“Ini sudah menjadi tradisi PPP setiap hari raya Idul Adha, yaitu melakukan kurban di pagi hari. Kemudian nanti akan dibagikan ke seluruh warga sekitar,” ujar Muhamad Mardiono.

Pimpinan partai berlambang Kabah ini menyebut, hal serupa juga dilakukan di seluruh wilayah dan cabang PPP secara serentak.

“Sementara untuk seluruh wilayah dan cabang juga serentak melakukan hal yang sama,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PPP Bidang Kesra Rusli Effendi menjelaskan bahwa tema Idul Adha kali ini adalah “PPP Berkurban”. Di mana, hal tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bukan hanya DPP PPP saja.

“PPP berkurban ini seluruh Indonesia, tidak hanya DPP, DPW, dan DPC. Namun masing-masing anggota DPR RI, pejabat pemerintah dari PPP juga melaksanakan kurban serentak dan ada yang diberikan di Ponpes maupun panti asuhah. Tentunya hal ini diniatkan untuk beramal,” kata Rusli.