Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Idul Adha 1445 H, PPP Salurkan Daging Kurban ke Seluruh Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |22:03 WIB
Idul Adha 1445 H, PPP Salurkan Daging Kurban ke Seluruh Indonesia
PPP gelar kurban serentak se-Indonesia (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah selesai membagikan serta menyalurkan hewan kurban berupa sapi maupun kambing yang telah disembelih pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2024).

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, pelaksanaan kali ini telah menjadi tradisi partai berlambang Kabah setiap hari raya Idul Adha, sekaligus menjadi ajang untuk berbagai kepada sesama.

“Ini sudah menjadi tradisi PPP setiap hari raya Idul Adha, yaitu melakukan kurban di pagi hari. Kemudian nanti akan dibagikan ke seluruh warga sekitar,” ujar Muhamad Mardiono.

Pimpinan partai berlambang Kabah ini menyebut, hal serupa juga dilakukan di seluruh wilayah dan cabang PPP secara serentak.

“Sementara untuk seluruh wilayah dan cabang juga serentak melakukan hal yang sama,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PPP Bidang Kesra Rusli Effendi menjelaskan bahwa tema Idul Adha kali ini adalah “PPP Berkurban”. Di mana, hal tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bukan hanya DPP PPP saja.

“PPP berkurban ini seluruh Indonesia, tidak hanya DPP, DPW, dan DPC. Namun masing-masing anggota DPR RI, pejabat pemerintah dari PPP juga melaksanakan kurban serentak dan ada yang diberikan di Ponpes maupun panti asuhah. Tentunya hal ini diniatkan untuk beramal,” kata Rusli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement