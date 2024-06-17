Satu Anggota KKB Kelompok Undius Kogoya Tewas Ditembus Timah Panas

JAKARTA - Satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya tewas ditembus timah panas. Tindakan tegas terukur dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz-2024 dan TNI-Polri saat operasi di Distrik Bibida Kabupaten Paniai.

Ka Ops Damai Cartenz-2024 Kombes Faizal mengatakan bahwa operasi penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap KKB intan jaya pimpinan Undius Kogoya sejak Sabtu 14 juni 2024 lalu hingga Senin (17/6/2024).

Operasi ini melibatkan aparat gabungan Ops Damai Cartenz-2024 terdiri dari pasukan TNI Polri telah berhasil menembak mati satu KKB yang diduga merupakan KKB Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya.

“Kami dari Satgas Ops Damai Cartenz-2024, terus melakukan pengejaran terhadap KKB kelompok Undius Kogoya yang aktif melakukan serangan dan aksi-aski kriminal di Kabupaten Paniai" tegas Ka Ops Damai Cartenz-2024 seperti dikutip pada Senin (17/6/2024).

Sementara itu, Kasatgas Humas OPS Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno, saat dikofirmasi terkait dengan tewasnya satu KKB tersebut mengatakan bahwa hasil penyisiran yang dilakukan oleh aparat gabungan telah berhasil menemukan satu jenazah lengkap dengan sebuah parang.

“Ya benar, saat ini pasukan kami masih melakukan evakuasi untuk menurunkan jenazah yang diduga merupakan KKB tersebut," ujarnya.