Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Anggota KKB Kelompok Undius Kogoya Tewas Ditembus Timah Panas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |22:08 WIB
Satu Anggota KKB Kelompok Undius Kogoya Tewas Ditembus Timah Panas
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya tewas ditembus timah panas. Tindakan tegas terukur dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz-2024 dan TNI-Polri saat operasi di Distrik Bibida Kabupaten Paniai.

Ka Ops Damai Cartenz-2024 Kombes Faizal mengatakan bahwa operasi penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap KKB intan jaya pimpinan Undius Kogoya sejak Sabtu 14 juni 2024 lalu hingga Senin (17/6/2024).

Operasi ini melibatkan aparat gabungan Ops Damai Cartenz-2024 terdiri dari pasukan TNI Polri telah berhasil menembak mati satu KKB yang diduga merupakan KKB Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya.

“Kami dari Satgas Ops Damai Cartenz-2024, terus melakukan pengejaran terhadap KKB kelompok Undius Kogoya yang aktif melakukan serangan dan aksi-aski kriminal di Kabupaten Paniai" tegas Ka Ops Damai Cartenz-2024 seperti dikutip pada Senin (17/6/2024).

Sementara itu, Kasatgas Humas OPS Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno, saat dikofirmasi terkait dengan tewasnya satu KKB tersebut mengatakan bahwa hasil penyisiran yang dilakukan oleh aparat gabungan telah berhasil menemukan satu jenazah lengkap dengan sebuah parang.

“Ya benar, saat ini pasukan kami masih melakukan evakuasi untuk menurunkan jenazah yang diduga merupakan KKB tersebut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177148/kkb-RgwK_large.jpg
Breaking News! Markas Besar OPM Berhasil Direbut TNI, 14 Teroris Ditembak Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176492/kkb-aAG0_large.jpg
Profil Letda Fauzi, Lulusan Akmil 2023  yang Gugur saat Baku Tembak dengan OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163260/opm-m4od_large.jpg
TNI Lumpuhkan 8 Anggota OPM Papua Usai Kontak Tembak Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160904/kkb-w8RB_large.jpg
Mayer Wenda Panglima OPM yang Tewas Terlibat Pembunuhan Kapolsek dan Pembakaran Polsek Pirime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160832/kkb-dAZC_large.jpg
Breaking News! Baku Tembak Pecah di Lanny Jaya, Kakak Beradik Pentolan OPM Tewas Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/340/3159763/kkb-wlZO_large.jpg
Aksi Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan saat Operasi Senyap Tewaskan 3 OPM Pembunuh Anggota TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement