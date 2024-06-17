Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M3,4 Cianjur Merupakan Gempa Dangkal

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |22:11 WIB
BMKG: Gempa M3,4 Cianjur Merupakan Gempa Dangkal
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gempa kekuatan M3,4 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin (17/6/2024), pukul 18.21 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa dangkal berpusat di darat.

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 6.85 LS dan 107.07 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 8 km Barat Daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 10 km.

“Telah terjadi gempabumi mag:3.4, lokasi:Pusat gempa berada di darat 8 km barat daya Kab. Cianjur, waktu:17-Jun-24 18:21:53 WIB, kedlmn:10 Km, gempa ini dirasakan(MMI):II - III Cianjur,” tulis BMKG lewat akun media sosial resminya.

Sementara itu, BMKG memastikan hingga saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan. Mengingat, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data belum stabil dan lengkap. Namun, BMKG meminta masyarakat hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
