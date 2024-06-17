Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekerja Perusahaan Otomotif Ditemukan Tewas Membusuk di Kontrakan

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |03:07 WIB
Pekerja Perusahaan Otomotif Ditemukan Tewas Membusuk di Kontrakan
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BEKASI - Seorang pekerja perusahan otomotif ditemukan tewas membusuk di dalam rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (17/6/2024) malam.

Saat ditemukan, wajah dan tangan korban terlihat menghitam dan belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Namun, diduga korban tewas usai tersengat listrik di dalam rumah kontrakan.

Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban langsung dibawa petugas kepolisian Polsek Medan Satria ke RSUD Kota Bbekasi untuk kepentingan visum.

Korban diketahui bernama Prio Supriyanto (27), warga asal Cirebon, ditemuka meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria. Bekasi.

Ia diketahui tinggal di rumah kontrakan seorang diri ini dan bekerja di salah satu perusahaan otomotif di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur. Korban pertama kali ditemukan oleh temannya yang hendak ke rumah korban lantaran sudah dua hari tidak dapat dihubungi melalui telefon.

Teman korban pun terkejut saat tiba di rumah kontrakan lantaran korban sudah tidak bernyawa dan ditemukan dengan kondisi tubuh membengkak dan wajah serta tangan menghitam. Di duga korban tewas tersengat kabel listrik di dalam rumah kontrakan.

Wahyudin, selaku ketua RT 05 Kelurahan Pejuang Jaya yang ditemui di lokasi, mengatakan, korban pertama kali ditemukan meninggal dunia oleh temannya yang hendak menemui korban di rumah kontrakan.

"Teman korban terkejut melihat bau busuk di dalam rumah kontrakan korban dan melaporkan," ujar Wahyudin.

Halaman:
1 2
      
