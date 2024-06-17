Masjid Istiqlal Penuh, Jamaah Sholat Idul Adha hingga Pinggir Sungai

JAKARTA - Ribuan jamaah Sholat Id membanjiri kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Mereka, bahkan terlihat mencari alternatif lain agar bisa menggelar sajadahnya untuk menunaikan ibadah Sholat Idul Ada.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, tepat pada Senin (17/6/2024) pagi, jamaah Sholat Id membeludak hingga menutup kawasan pintu masuk masjid.

Kawasan halaman masjid bahkan terlihat bak lautan manusia karena banyak dari mereka yang mencari sudut-sudut kosong di pelataran masjid. Banyak jamaah yang menggelar sajadah dan mengikuti sholat tepat di depan kali atau pintu air Istiqlal.

Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 awal Zulhijah 1445 H/2024 M bertepatan dengan 8 Juni 2024. Sehingga Iduladha atau 10 Zulhijah 1445H jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.

Hal tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar hari ini di Kantor Kemenag, Jakarta. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki memimpin langsung sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

“Disepakati bahwa 1 Zulhijah 1445H jatuh Sabtu, 8 Juni 2024, insyaallah Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah jatuh pada Senin, 17 Juni 2024,” ujar Saiful dalam jumpa pers di Kemenag, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

(Qur'anul Hidayat)