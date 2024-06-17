Parkir Gereja Katedral Dipenuhi Kendaraan Jamaah Salah Idul Adha di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Toleransi beragama semakin terasa di Hari Raya Iduladha 2024. Tak terkecuali di kawasan Masjid Istiqlal. Hal ini dikarenakan halaman gereja katredal disulap menjadi tempat parkir jemaah yang ingin menunaikan salat Iduladha.

Pantauan MNC Portal Indonedia di lokasi, tepat pada Senin (17/6/2024) pukul 06.00 WIB, tampak suasana khidmat tengah menyelimuti kawasan masjid terbesar di Jakarta ini.

Sebab, ribuan warga Jakarta tengah tumpah ruah memadati kawasan Istiqlal. Akibatnya, kantong parkir di kawasan masjid tak mampu menampung antusiasme tersebut.

Alih-alih kebingungan, jamaah yang ingin menggelar salat Id di Istiqlal justru dimudahkan dengan adanya parkiran gereja katredal yang cukup luas. Terlihat sejumlah petugas mengarahkan para pengendara untuk memarkirkan kendaraanya di halaman Gereja Katedral.

Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 awal Zulhijah 1445 H/2024 M bertepatan dengan 8 Juni 2024. Sehingga Iduladha atau 10 Zulhijah 1445H jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.

Hal tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar hari ini di Kantor Kemenag, Jakarta. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki memimpin langsung sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta.

“Disepakati bahwa 1 Zulhijah 1445H jatuh Sabtu, 8 Juni 2024, insyaallah Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah jatuh pada Senin, 17 Juni 2024,” ujar Saiful dalam jumpa pers di Kemenag, Jakarta, Jumat 7 Jumi 2024.

(Angkasa Yudhistira)