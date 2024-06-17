SBY dan AHY Kurban 14 Sapi, Dibagikan ke Warga Jabodetabek

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkurban 14 ekor sapi pada momen Idul Adha 2024.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

"Menyambut Idul Adha kali ini, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono beserta keluarga dan jajaran petinggi Pengurus DPP Partai Demokrat, bakal berkurban sebanyak 14 sapi," kata Herzaky

Daftar Penyumbang, kata dia, selain AHY, ada juga SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Fraksi Partai Demokrat dan keluarga, Fraksi Partai Demokrat, beberapa anggota DPR RI, dan sejumlah pengurus teras DPP Partai Demokrat.

Adapun kurban tersebut, di luar yang dilakukan oleh para pengurus di tingkatan provinsi dan kabupaten/kota dan anggota Dewan dari Partai Demokrat di berbagai pelosok di Indonesia.

"Untuk proses pemotongan kurban di DPP Partai Demokrat ini, dilakukan di salah satu Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditunjuk. Segera setelahnya, didistribusikan ke para penerima yang berhak di seputaran Jabodetabek," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)