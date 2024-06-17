Ribuan Polisi Gelar Sholat Idul Adha 1445 H di Lapangan Presisi

JAKARTA - Ribuan polisi di jajaran Polda Metro Jaya menggelar Sholat Idul Adha 2024 di Stadion Presisi Polda Metro Jaya pada Senin (17/6/2024) pagi ini, termasuk Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Adapun pelaksanaan Sholat Idul Adha tersebut berlangsung secara khidmat.

Berdasarkan pantauan, ribuan polisi di jajaran Polda Metro Jaya tersebut mulai melaksanakan Sholat Idul Adha pada sekira pukul 07.00 WIB. Ribuan polisi sendiri telah hadir sejak sekira pukul 06.00 WIB pagi tadi untuk melaksanakan salat Id tersebut.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto hingga jajaran pejabat tinggi di Polda Metro Jaya pun turut serta dalam pelaksanaan salat Id itu. Tampak salat sendiri dilakukan secara khusuk dan khidmat.