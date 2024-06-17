Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Polisi Gelar Sholat Idul Adha 1445 H di Lapangan Presisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |07:44 WIB
Ribuan Polisi Gelar Sholat Idul Adha 1445 H di Lapangan Presisi
Ribuan polisi Sholat Idul Adha di Lapangan Presisi. (Foto: MPI)
JAKARTA - Ribuan polisi di jajaran Polda Metro Jaya menggelar Sholat Idul Adha 2024 di Stadion Presisi Polda Metro Jaya pada Senin (17/6/2024) pagi ini, termasuk Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Adapun pelaksanaan Sholat Idul Adha tersebut berlangsung secara khidmat.

Berdasarkan pantauan, ribuan polisi di jajaran Polda Metro Jaya tersebut mulai melaksanakan Sholat Idul Adha pada sekira pukul 07.00 WIB. Ribuan polisi sendiri telah hadir sejak sekira pukul 06.00 WIB pagi tadi untuk melaksanakan salat Id tersebut.

BACA JUGA:

Parkir Gereja Katedral Dipenuhi Kendaraan Jamaah Salah Idul Adha di Masjid Istiqlal 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto hingga jajaran pejabat tinggi di Polda Metro Jaya pun turut serta dalam pelaksanaan salat Id itu. Tampak salat sendiri dilakukan secara khusuk dan khidmat.

