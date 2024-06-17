Momen Prabowo Sapa Warga Hambalang Usai Sholat Idul Adha 2024

BOGOR - Setelah melaksanakan Sholat Idul Adha 1445 hijriah, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto memanfaatkannya dengan menyapa sekaligus bertemu warga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha di masjid Nurul Wathan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang. Tak hanya orang-orang di sekeliling Prabowo, warga sekitar juga turut melaksanakan sholat di masjid tersebut.

Ada warga yang mengucapkan selamat Idul Adha kepada Prabowo, ada juga warga yang meminta untuk bersalaman. Bahkan, tak sedikit anak-anak yang mengajukan salaman kepada Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

"Salim Pak,” kata anak-anak kecil itu seraya meminta kepada Prabowo.

“Salim,” kata Prabowo sembari memeluk dan mencium kening para anak-anak yang hadir.

Tak hanya bersalaman, sejumlah ibu-ibu terlihat antusias ingin meminta foto bersama dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.