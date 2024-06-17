Warga Masjid Al-Hidayah Depok Apresiasi Penyaluran Hewan Kurban MNC Peduli

DEPOK - MNC grup melalui MNC Peduli menyalurkan sejumlah hewan qurban pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah kali ini. Salah satu hewan qurban yang disalurkan, diterima oleh Masjid Al-Hidayah yang berlokasi di Jalan Bambon Raya RT. 02/17, Kelurahan Beji, kecamatan Beji, Kota Depok.

Salah seoranh warga Beji, Tias (17) mengatakan penyaluran hewan qurban berupa sapi tersebut merupakan bentuk manfaat yang baik yang didonasikan oleh MNC Peduli. Ia mengatakan hewan qurban tersebut menjadi bantuan yang penuh berkah bagi masyarakat yang membutuhkan di lingkungannya.

"Terima kasih banyak kepada MNC Peduli atas penyaluran hewan qurbannya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga kami, semoga tahun depan, MNC Peduli bisa berkontribusi kembali di lingkungan kami," ujar Tias di lokasi, Senin (17/6/2204).

Lebih lanjut, Andon Suyono (43) mengungkapkan rasa terima kasihnya atas donasi hewan qurban oleh MNC Peduli. Dua ekor sapi yang diberikan, lanjut Andon, diharapkannya agar bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi lingkungan pemukimannya.

"Kami ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli atas sumbangan sapi-nya kepada Masjid Al-Hidayah, semoga bermanfaat dan penuh keberkahan bagi masyarakat kami," terang Andon.

Sementara itu, Pemberian hewan qurban itu diapresiasi oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hidayah karena kepercayaan yang diamanatkan oleh MNC grup melalui MNC Peduli tersebut.

Salah satu pengurus DKM Al-Hidayah, Indra Candra Hadi mengungkapkan rasa syukur pihaknya atas penyaluran hewan qurban berupa sapi tersebut oleh MNC Peduli. Bentuk penyaluran hewan qurban tersebut, lanjut Indra, sebagai bentuk kepercayaan tinggi yang diberikan kepada DKM-nya.

"Kami bersyukur, Alhamdulillah karena MNC peduli mau mempercayakan hewan qurban kepada kami. Amanah ini akan kami jaga dan laksanakan dengan sebaik-baiknya," ungkap Indra di lokasi.

Ada pun jumlah hewan qurban yang diterima DKM Al-Hidayah, ujar Indra, yakni dua ekor Sapi yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar pemukimannya. Pemotongan hewan qurban itu pun dilakukan di lapangan sekitar masjid yaitu Jalan Bambon Raya RT. 02/17, Kelurahan Beji, kecamatan Beji, Kota Depok.

"Kami berterima kasih kepada MNC Peduli karena sudah memberikan dua ekor sapi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di lingkungan kami ini. Kami berharap agar kepercayaan ini terus berlanjut," lugas Indra.

Sebelumnya, MNC Peduli mengumpulkan hewan kurban dari 57 unit usaha MNC Grup dan mitra perusahaan, yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Jabodetabek. Meski penyaluran hewan kurban pada tahun ini disebutkan berkurang sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, MNC Peduli akan menyalurkannya hingga ke luar pulau Jawa.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution mengatakan penyaluran hewan kurban yang rutin diadakan MNC grup ini setiap tahunnya, merupakan bagian dari kepedulian sosial bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

"Distribusi hewan kurban ini seperti tahun-tahun yang lalu, tentunya ini akan didistribusikan kepada para pihak yang berhak untuk menerimanya, tidak hanya di lingkungan berdirinya kantor MNC saja," terang Syafril seusai melaksanakan serah terima simbolik donasi di lobby iNews Tower, Jumat kemarin (14/6/2024).