HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Puncak Padat saat Libur Idul Adha, Polisi Belum Berlakukan Rekayasa Oneway

Wildan Hidayat , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |10:58 WIB
Jalur Puncak Padat saat Libur Idul Adha, Polisi Belum Berlakukan Rekayasa <i>Oneway</i>
Jalur Puncak Bogor. (Foto: Wildan)
A
A
A

BOGOR - Memasuki libur akhir pekan yang bertepatan dengan libur Idul Adha 1445 H, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor mengalami antrean panjang kendaraan.

Meski demikian Sat Lantas Polres Bogor hingga pukul 10 siang ini belum memberlakukan rekayasa one way. Sementara itu, pada Senin (17/6/2024) pagi, selama dua jam diberlakukan ganjil genap.

Kawasan wisata puncak masih menjadi destinasi wisata pilihan bagi masyarakat di musim libur akhir pekan yang bertepatan dengan libur Idul Adha. Pada Senin pagi, arus lalu lintas di Simpang Gadog mengalami antrean panjang kedaraan yang mengular hingga Megamendung.

Meski adanya kemacetan, polisi masih belum memberlakukan rekayasa arus lalin berupa one way atau satu arah. Rekayasa arus lalin akan dilakukan secara situasional bila terjadi penumpukan kendaraan.

(Qur'anul Hidayat)

      
