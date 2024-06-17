MNC Peduli dan Masjid Raudhatul Jannah Distribusikan Daging Kurban untuk Warga Kebon Jeruk

JAKARTA - Hari Raya Idul Adha 1445 H, MNC Peduli bersama Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk menunaikan pemotongan hewan kurban dan mendistribusikan hewan kurban kepada warga yang berhak menerima di sekitar Kelurahan Kebon Jeruk.

Pemotongan dan pendistribusian diberikan kepada ratusan warga di Masjid Raudhatul Jannah pada Senin (17/6/2024).

Salah satu warga Kebon Jeruk, Rizky Bayu Akbar mengucapkan terimakasih kepada MNC Peduli telah memberikan daging kurban untuk masyarakat Kebon Jeruk.

"Senang banget sih bisa dapat daging kurban dari MNC buat warga, kami dari warga ucapkan terimakasih buat MNC karena telah memberikan ini," kata Rizky Bayu usai menerima daging kurban di Masjid Raudhatul Jannah.

Secara terpisah, Presiden Masjid Raudhatul Jannah, M. Choirul Alam mengatakan dalam rangka Idul Adha 1445 H, MNC Peduli melakukan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 11 kambing.

Nantinya daging kurban itu akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar, khususnya warga Kelurahan Kebon Jeruk serta karyawan-karyawan MNC Group.

"Hari ini kita ada tiga sapi dan beberapa kambing yang kita sembelih hari ini, tentunya kita laksanakan pada hari ini dan kita akan salurkan pada lingkungan sekitar dan OB tentunya pekerja juga," papar M. Choirul Alam

"Intinya kita akan menyampaikan kepada pihak-pihak dilingkungan sekitar merupakan kerjasama MNC Peduli," tambahnya.

Lebih lanjut, Head of CSR MNC Group Tengku Havid menyampaikan pemotongan dan pendistribusian ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada warga sekitar.