HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Daging Kurban Idul Adha, Warga Kebon Jeruk Ucap Terima Kasih ke MNC Peduli

Selvianus , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |12:28 WIB
Dapat Daging Kurban Idul Adha, Warga Kebon Jeruk Ucap Terima Kasih ke MNC Peduli
Penyaluran hewan kurban MNC Peduli. (Foto: Selvianus)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli bersama Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk menunaikan pemotongan hewan kurban dan mendistribusikan hewan kurban kepada warga Kelurahan Kebon Jeruk.

Pantauan dilokasi, proses penyembelihan sapi sebanyak 3 ekor serta 11 kambing digelar di parkiran dekat Studio 3 di komplek MNC Studios di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Senin (17/6/2024) sekitar Pukul 09.00 WIB.

Nampak warga Kelurahan Kebon Jeruk begitu antusias hadir dan melakukan penyembelihan turut dihadiri pihak MNC Peduli, serta Presiden Masjid Raudhatul Jannah, M. Choirul Alam.

 BACA JUGA:

Dalam prosesi penyembelihan pun berjalan lancar hingga pembagian daging kurban kepada warga Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Salah satu warga Kebon Jeruk, Rizky Bayu Akbar (24) menerima daging kurban mengucapkan bentuk terimakasih kepada MNC Peduli atas pendistribusian daging kurban tersebut.

 BACA JUGA:

"Senang banget sih bisa dapat daging kurban dari MNC buat warga, kami dari warga ucapkan terimakasih buat MNC karena telah memberikan ini," ujar Rizky Bayu usai menerima daging kurban di Masjid Raudhatul Jannah.

Dia juga berharap agar MNC Group semakin sukses kedepannya serta selalu berbuat kebaikan untuk masyarakat sekitar.

"Buat MNC sukses terus kedepannya, semoga semakin berkembang lebih baik lagi," ucap Rizky menambahkan.

Dengan pendistribusian daging kurban ini, Presiden Masjid Raudhatul Jannah mengatakan bahwa Idul Adha 1445 H merupakan saatnya setiap umat Muslim untuk berbagi sekaligus membantu sesama.

"Hari ini adalah hari kita berbagi dan membantu orang lain supaya bisa menikmati sama seperti kita," terang M. Choirul Alam kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Ia juga menjelaskan bahwa Idul Adha 1445 H, MNC Peduli bersama Masjid Raudhatul Jannah melakukan kurban sapi sebanyak 3 ekor dan kambing sebanyak 11 ekor.

"Hari ini kita ada tiga sapi dan beberapa kambing yang kita sembelih hari ini, tentunya kita laksanakan pada hari ini dan kita akan salurkan pada lingkungan sekitar dan OB tentunya pekerja juga," ungkap Alam.

Dengan adanya kurban tersebut, Alam berharap agar kedepannya MNC Peduli terus bekerjasama sekaligus selalu memberikan kebaikan untuk warga Kelurahan Kebon Jeruk.

