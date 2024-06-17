MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Kecamatan Menteng

JAKARTA - MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada momen Idul Adha 1445 H.

Sebanyak 3 ekor sapi dan 10 ekor kambing diberikan oleh MNC Peduli kepada warga Kecamatan Menteng.

Amir Hamzah, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kecamatan Menteng mengungkap rasa terima kasih dari warga Kecamatan Menteng atas pemberian hewan kurban ini. Amir mengungkapkan bahwa hal ini merupakan tahun ketiga MNC Peduli memberikan hewan kurban untuk masyarakat Kecamatan Menteng ini.

“Saya sampaikan kami dari pemerintah Kecamatan Mengeng atas nama bapak Camat mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli. Sudah beberapa kali kita menerima bantuan ini, kalau tidak salah sudah yang ketiga,” ungkap Amir di Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2024).

Pemotongan hewan kurban dari MNC Peduli ini juga dilakukan di Kantor Kecamatan Menteng. Banyak pula masyarakat yang antusias menyaksikan pemotongan hewan kurban ini.

Adapun hewan kurban dari MNC Peduli di Kecamatan Menteng ini telah diperiksa kondisi kesehatannya. Teguh, selaku Satuan Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI (KPKP) Menteng mengungkap hewan kurban dari MNC Peduli dalam kondisi sehat dan sesuai syariat Islam.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan antemortem. Kita lakukan pemeriksaan secara fisik, semua dalam kondisi sehat dan sesuai dengan syariat,” ucapnya.