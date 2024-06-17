Viral Momen Lucu Sapi Masuk Dapur Rumah Warga di Jakarta Utara

JAKARTA - Viral sapi yang masuk rumah warga di Papanggo, Jakarta Utara, Senin (17/6/2024). Warganet pun dibuat terhibur dengan momen lucu saat Idul Adha 1445 H itu.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @jakut.info, terlihat sejumlah pria tengah berusaha mengeluarkan sapi yang berada di dalam rumah warga atau tepatnya di dapur.

Sejumlah warga pun mencoba untuk mengeluarkan sapi tersebut melewati kamar pemilik rumah.

“Seekor sapi nyelonong masuk ke rumah warga di Papanggo. Sapi lepas tanpa permisi masuk ke rumah warga sesepuh H Tugiman, RT 007/02 Papanggo Jakarta Utara,” demikian unggahan akun tersebut, Senin (17/6/2024).

Dalam keterangan itu pula disebutkan bahwa sapi tersebut telah berhasil dievakuasi. Momen tersebut juga membuat para netizen meninggalkan komentarnya.