Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Daging Kurban dari MNC Peduli, Warga Menteng: Semoga Tambah Sukses dan Maju

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |13:05 WIB
Terima Daging Kurban dari MNC Peduli, Warga Menteng: Semoga Tambah Sukses dan Maju
MNC Peduli salurkan hewan kurban ke warga Menteng (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan daging kurban untuk masyarakat dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 H. Salah satunya yang menjadi sasaran ialah warga Kecematan Menteng, Jakarta Pusat.

Pemotongan hewan kurban dari MNC Peduli ini dilakukan di Kantor Kecamatan Menteng. Setelah penyembelihan, daging kurban oun diberikan kepada masyarakat.

Momen ini turut disaksikan warga yang antusias. Salah satunya Anwar, warga Kecamatan Menteng yang turut menyaksikan penyembelihan hewan kurban dari MNC Peduli.

Anwar hadir langsung dan menerima pemberian daging kurban ini. Anwar mengaku sangat terbantu dan berterima kasih atas daging kurban yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Menteng.

“Terima kasih kepada bapak Camat dan MNC Peduli sudah membagikan daging kurban khususnya untuk warga Menteng ini,” ungkap Anwar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893/warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876/mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640/sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632/mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530/mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement