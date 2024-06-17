Terima Daging Kurban dari MNC Peduli, Warga Menteng: Semoga Tambah Sukses dan Maju

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan daging kurban untuk masyarakat dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 H. Salah satunya yang menjadi sasaran ialah warga Kecematan Menteng, Jakarta Pusat.

Pemotongan hewan kurban dari MNC Peduli ini dilakukan di Kantor Kecamatan Menteng. Setelah penyembelihan, daging kurban oun diberikan kepada masyarakat.

Momen ini turut disaksikan warga yang antusias. Salah satunya Anwar, warga Kecamatan Menteng yang turut menyaksikan penyembelihan hewan kurban dari MNC Peduli.

Anwar hadir langsung dan menerima pemberian daging kurban ini. Anwar mengaku sangat terbantu dan berterima kasih atas daging kurban yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Menteng.

BACA JUGA: MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Kecamatan Menteng

“Terima kasih kepada bapak Camat dan MNC Peduli sudah membagikan daging kurban khususnya untuk warga Menteng ini,” ungkap Anwar.