MNC Land dan MNC Peduli Potong Sapi Kurban untuk Warga Desa Watesjaya

BOGOR - MNC Land dan MNC Peduli melakukan pemotongan sapi kurban di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Nantinya, daging kurban akan dibagikan kepada warga sekitar.

Kepala Desa Watesjaya Yudi Irawan mengucapkan terima kasih kepada MNC Land dan MNC Peduli atas bantuan sapi kurban kepada warganya.

"Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menerima bantuan sapi kurban dari pihak MNC Land dan MNC peduli yang kami terima. Hari ini kita adakan prosesi pemotongan dan pelaksanaan hewan kurban," kata Yudi, Senin (17/6/2024).

Diharapkan, hewan kurban ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi MNC Land dan MNC Peduli termasuk warga Desa Watesjaya.