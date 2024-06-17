Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Sapi Kurban MNC Land dan MNC Peduli, Warga Watesjaya: Terima Kasih

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |14:00 WIB
Terima Sapi Kurban MNC Land dan MNC Peduli, Warga Watesjaya: Terima Kasih
MNC Peduli dan MNC land salurkan hewan kurban (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor bersyukur atas bantuan sapi kurban dari MNC Land dan MNC Peduli. Penyaluran hewan kurban ini merupakan kontribusi nyata kepada masyarakat setiap Hari Raya Idul Adha.

"Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada MNC land dan MNC Peduli. Alhamdulillah MNC Land dan MNC Peduli selalu berkontribusi dan selalu continue dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan yang dirasakan warga khususnya di warga 03 Desa Wates Jaya yang diberikan langsung oleh pihak MNC Land dan MNC Peduli," kata warga Desa Watesjaya, Indra, Senin (17/6/2024).

Daging kurban ini akan dibagikan kepada warga khususnya yang membutuhkan. Warga pun sangat antusias mendapatkan daging kurban tersebut.

"Kami sangat berterima kasih. Alhamdulillah penyaluran hewan kurban akan kita salurkan lagi kepada masyarakat khususnya kepada warga RW 03 yang selalu berantusias," ungkapnya.

