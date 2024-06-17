Unik, Legislator DKI Ini Beri Nama Anyeong dan Haseo untuk Sapi Kurbannya

JAKARTA - Momen Idul Adha 1445 Hijriah dimanfaatkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani untuk ikut berkurbang. Putri Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengurbankan dua ekor sapi di Cipinang, Jakarta Timur, Senin (17/6/2024).

Hal yang menarik, dua ekor sapi kurban sumbangan dari Zita Anjani diberi nama Anyeong dan Haseyo. Sebuah frasa yang akrab bagi para pencinta drama Korea.

Anyeong dan Haseyo adalah sapi berjenis Limosin dan berukuran berat masing-masing 1 ton. Selain Anyeong dan Haseyo, terdapat juga sapi-sapi kurban lain berada di lokasi yang sama.

"Iya, saya bersyukur diberi kesempatan untuk berkurban lagi tahun ini. Kali ini 2 ekor sapi, namanya Anyeong dan Haseyo. Anyeonghaseyo!" ujar Zita yang mengaku merasa cocok dengan kedua sapi itu ketika melihatnya.

Zita mengatakan, selain unik, nama tersebut juga berarti salam perkenalan. "Ya mungkin selama ini masih ada yang belum kenal saya, jadi lucu aja kalau nama sapinya digabung jadi 'Anyeong-Haseyo, saya Zita Anjani'", kata Zita.

(Qur'anul Hidayat)