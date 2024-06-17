Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waduh! Dua Kelompok Pemuda Malah Tawuran Usai Sholat Idul Adha

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |14:58 WIB
Waduh! Dua Kelompok Pemuda Malah Tawuran Usai Sholat Idul Adha
Viral dua kelompok pemuda tawuran usai Sholat Idul Adha. (Foto: Ist/Medsos)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial dua kelompok pemuda melakukan aksi tawuran usai menjalankan ibadah Sholat Idul Adha 2024 pada Senin (17/6/2024) pagi tadi.

Dalam video yang diunggah di media sosial, disebutkan aksi tawuran itu terjadi di Jalan Tomang Banjir Kanal, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 

 BACA JUGA:

Dua kelompok melakukan aksi tawuran dengan saling lempar batu. Dari video tersebut, tampak para pemuda itu masih menggunakan baju koko berwarna putih dan sarung.

“Tawuran dekat Roxy Square setelah sholat Idul Adha pagi tadi,” demikiran keterangan yang dituliskan di akun Instagram @kabarjakarta24 yang dilihat Senin (17/6/2024).

Halaman:
1 2
      
