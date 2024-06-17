Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringatan Idul Adha 1445 H Jadi Momentum Pererat Persaudaraan dan Rasa Empati

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |15:56 WIB
Peringatan Idul Adha 1445 H Jadi Momentum Pererat Persaudaraan dan Rasa Empati
Idul Adha 1445 H momentum pererat tali persaudaraan (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Idul Adha adalah momen yang membawa makna mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia. Perayaan ini mengajarkan kesetiaan kepada Allah, kepedulian sosial, persaudaraan, dan pengorbanan demi kebaikan bersama.

Selain itu, Idul Adha juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan rasa empati, kemanusiaan, dan kasih sayang kepada sesama manusia.

"Dalam semangat Idul Adha, mari kita jalin persaudaraan yang lebih erat, berbagi kebahagiaan, dan berupaya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kebahagiaan, dan berkah bagi seluruh umat Muslim," ujar Ketua Umum Laskar Merah Putih HM Arsyad Cannu, Senin (17/6/2024).

Idul Adha dalam ritual penyembelihan hewan kurban sejatinya merupakan proses dekonstruksi rohaniah secara total agar setiap Muslim keluar dari belenggu hasrat-hasrat primitif menuju martabat insan mulia.

