HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sinergi Pemuda Perindo dan Kadin Jaktim Salurkan 700 Paket Kurban di Jatinegara

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |16:01 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta melalui Pemuda Perindo bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Timur menyalurkan 700 paket daging kurban di wilayah sekitar Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ketua DPW DKI Pemuda Perindo sekaligus Ketua Panitia Kurban, Iqnal Shakat Sukwa Wibowo mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari toleransi menjaga persatuan dan kesatuan dalam momen Idul Adha 1455 Hijriyah.

"Tujuan pembagian kurban ini bukan hanya kemenangan Umat Islam, juga toleransi antar-umat beragama. Makanya kita coba menarik semua elemen dalam acara ini," kata Iqbal di Kantor Kadin Jakarta Timur, Senin (17/6/2024).

Kadin Jakarta Timur selaku mitra Pemuda Perindo mengumpulkan 4 ekor sapi, dan 8 ekor kambing yang berasal dari berbagai macam perusahaan.

Sebanyak 700 paket kurban disebar di sekitar Bidara Cina, Jatinegara. Iqnal mengharapkan penyaluran kurban ini dapat membantu masyarakat sekitar.

Ketua KADIN Kota Jakarta Timur Anta Ginting menuturkan penyaluran kurban merupakan komitmen Kadin dalam mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

