Lalu Lintas Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta Sore Ini

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini diberlakukan one way arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju Puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

"Sudah one way arah Jakarta," kata Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor Iptu Angga Nugraha dikonfirmasi, Senin (17/6/2024).

Belum diketahui sampai kapan one way ini diberlakukan. Karena, masih situasional tergantung dari kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak.

"Pemberlakuannya situasional," jelasnya.

Sementara itu, pada Hari Raya Idul Adha ini secara umum kondisi lalu lintas di Jalur Puncak masih ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan yang sugnifikan di kawasan wisata tersebut.

"Situasi arus lalu lintas masih lancar terkendali," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )