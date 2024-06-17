Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Damkar Evakuasi Sapi Kurban Terperosok ke Got di Tanjung Priok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |17:03 WIB
Momen Damkar Evakuasi Sapi Kurban Terperosok ke Got di Tanjung Priok
Sapi terperosok ke got di Tanjung Priok (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Seekor sapi kurban terperosok ke dalam saluran air (got) di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran bersama warga pun langsung mengevakuasi sapi tersebut.

“Senin, 17 Juni 2024 pada pukul 10.50 WIB @damkartanjungpriok menerima informasi bahwa adanya seekor sapi kurban yang tercebur di Jalan Warakas 5 Gang 4 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara," demikian informasi yang disampaikan akun Instagram Damkar Tanjung Priok, seperti dilihat Senin (17/6/2024).

Damkar Tanjung Priok menurunkan 4 personel regu penyelamat ke lokasi. Berdasarkan keterangan pelapor, sapi sempat diikat di tiang listrik dekat saluran.

"Lalu sapi terperosok karena sapi memutar-mutar saat hendak dibawa ke tempat kurban," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement