Momen Damkar Evakuasi Sapi Kurban Terperosok ke Got di Tanjung Priok

JAKARTA - Seekor sapi kurban terperosok ke dalam saluran air (got) di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran bersama warga pun langsung mengevakuasi sapi tersebut.

“Senin, 17 Juni 2024 pada pukul 10.50 WIB @damkartanjungpriok menerima informasi bahwa adanya seekor sapi kurban yang tercebur di Jalan Warakas 5 Gang 4 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara," demikian informasi yang disampaikan akun Instagram Damkar Tanjung Priok, seperti dilihat Senin (17/6/2024).

Damkar Tanjung Priok menurunkan 4 personel regu penyelamat ke lokasi. Berdasarkan keterangan pelapor, sapi sempat diikat di tiang listrik dekat saluran.

"Lalu sapi terperosok karena sapi memutar-mutar saat hendak dibawa ke tempat kurban," ujarnya.