Ragam Tingkah Hewan Kurban Idul Adha 2024, Sapi Tabrak Pagar hingga Ojol Antar Kambing

JAKARTA - Ada saja peristiwa unik yang dialami masyarakat Jakarta dan sekitarnya berkaitan dengan hewan kurban pada Idul Adha 2024, khususnya hewan kurban yang lepas hingga mengamuk saat hendak disembelih.

Di Jalan Tol Jagorawi misalnya, seekor sapi lepas hingga berlarian bebas di jalan bebas hambatan tersebut pada Minggu 16 Juni 2024 kemarin.

Petugas tol pun kewalahan untuk mengamankan sapi yang membuat kendaraan tersendat itu sebagaimana diunggah akun Instagram @undervover.id.

Di Depok, sapi juga lepas hingga menyeruduk pagar rumah warga dan akhirnya berlarian ke rumah warga. Dua orang warga pun sempat menghindari terjangan sapi yang lepas itu sebagaimana diunggah akun Instagram @infodepok24.

Masih di Depok, seorang driver ojol bahkan sampai kena getahnya lantaran dia harus mengantarkan kambing menggunakan sepeda motornya. Driver ojol itu tampak mengikatkan seekor kambing ke badannya agar hewan kurban tersebut tak jatuh saat diantarkan ke alamat tujuan.