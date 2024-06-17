Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Wajah Jambret di CFD Terlihat Jelas, Polisi Selidiki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |17:41 WIB
Viral Wajah Jambret di CFD Terlihat Jelas, Polisi Selidiki
Tampang penjambret di HI (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aksi penjambretan yang dilakukan dua pria di kegiatan car free day (CFD) di Jakarta Pusat viral di media sosial. Pasalnya, wajah kedua terduga pelaku terlihat jelas usai terpotret oleh kamera fotografer.

Dalam unggahan yang dilihat MNC Portal Indonesia, disebutkan aksi itu terjadi pada Minggu (16/6/2024) kemarin. Tampak terduga pelaku menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi B 3983 PFB.

Dalam unggahan di media sosial, terlihat wajah dua orang yang diduga pelaku terlihat jelas usai terpotret oleh kamera fotografer.

Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Chandra Mata Rohansyah menyebutkan hingga saat ini korban belum membuat laporan.

