Libur Idul Adha 2024, TMII Diserbu Ribuan Pengunjung

JAKARTA - Destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, menjadi salah satu pilihan tempat liburan masyarakat di momen libur Idul Adha 2024.

Masyarakat berbondong-bondong menghabiskan waktu bersama keluarga di momen libur hari raya ini.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (17/6/2024), TMII mulai dipadati para pengunjung sekitar pukul 15.00 WIB.

Novera Mayang Sari selaku Public Relations and Protocol Manager TMII mengatakan sekitar 10 ribu pengunjung memadati TMII di libur Idul Adha ini.

“Kemungkinan hari ini di 10 ribuan pengunjung,” ungkap Novera saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (17/6/2024).

Para pengunjung pun terlihat antusias menikmati liburan di TMII ini. Salah satunya Nikita (18). Pengunjung asal Jakarta Utara ini sengaja memilih TMII sebagai destinasi libur Idul Adha.

Selain suasana di TMII yang teduh dan indah, Nikita mengaku akses transportasi menuju destinasi ini sudah cukup mudah.

“Karena Taman Mini dekat kan, transportasinua juga sudah muda,” ungkap Nikita kepada MNC Portal Indonesia.