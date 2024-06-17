Diduga Akibat Kebocoran Tabung Gas, 4 Kontrakan di Ciracas Jaktim Terbakar

JAKARTA - Sebanyak empat rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Senin (17/6/2024) sore tadi. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menyebutkan, peristiwa kebakaran itu terjadi di Jalan Masjid Al Falah, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.

“Objek terbakar 4 rumah kontrakan (akibat) diduga kebocoran gas,” kata Gatot Sulaeman dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

Ia menyebutkan, kronologi kebakaran itu bermula saat penghuni kontrakan nomor 3 menyalakan kompor. “Tiba-tiba timbul flasover dan terjadi perambatan,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menambahkan untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan 11 unit dan 30 personil pemadam kebakaran.

“Pengerahan 11 unit dan 30 personil. Pendinginan pukul 16.35 WIB dan akhir pemadaman 17.17 WIB,” jelas dia.

