Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Akibat Kebocoran Tabung Gas, 4 Kontrakan di Ciracas Jaktim Terbakar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |19:07 WIB
Diduga Akibat Kebocoran Tabung Gas, 4 Kontrakan di Ciracas Jaktim Terbakar
Kebakaran rumah warga di Ciracas (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebanyak empat rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Senin (17/6/2024) sore tadi. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menyebutkan, peristiwa kebakaran itu terjadi di Jalan Masjid Al Falah, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.

“Objek terbakar 4 rumah kontrakan (akibat) diduga kebocoran gas,” kata Gatot Sulaeman dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

Ia menyebutkan, kronologi kebakaran itu bermula saat penghuni kontrakan nomor 3 menyalakan kompor. “Tiba-tiba timbul flasover dan terjadi perambatan,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menambahkan untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan 11 unit dan 30 personil pemadam kebakaran.

“Pengerahan 11 unit dan 30 personil. Pendinginan pukul 16.35 WIB dan akhir pemadaman 17.17 WIB,” jelas dia.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190998/kebakaran-tcda_large.jpg
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement