Pemuda Perindo dan Kadin Jaktim Sukses Salurkan 700 Paket Kurban

JAKARTA - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Pemuda Perindo DKI Jakarta mengapresiasi Kadin Jakarta Timur atas kontribusinya dalam kegiatan pemotongan dan penyaluran kurban di momen Idul Adha 1445 Hijriyah.

Pj Ketua DPW DKI Pemuda Perindo sekaligus Ketua Panitia Kurban, Iqnal Shalat Sukma Wibowo mengatakan kesuksesan kegiatan ini tak terlepas dari kolaborasi antara Perindo dengan Kadin Jakarta Timur. Bagi Iqnal, penyaluran kurban ini dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat di wilayah timur Jakarta.

“Kami terlibat bersama, saya sendiri sebagai ketua pelaksana dengan beberapa elemen. Memang tujuan kurban ini bukan hanya kemenangan bagi umat Islam, tapi juga sebuah toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan.” kata Iqnal di Kantor Kadin Jakarta Timur, Senin (17/6/2024).

Sekretaris DPW DKI Pemuda Perindo Lisa Arjon menambahkan acara ini dapat mempererat sinergi para pemuda Partai yang berlambang rajawali mengembangkan sayap tersebut.

Bagi Lisa, Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu mampu bekerja sama dengan banyak elemen dengan gigih untuk menciptakan Indonesia sejahtera.

“Ke depan kami berharap kolaborasi Perindo dengan Kadin Jaktim terus berkesinambungan. Semakin solid dan banyak kontribusi dari pengusaha di Kadin.” jelasnya.