INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Salurkan 700 Paket Kurban, KADIN Jaktim Optimis Dongkrak Ekonomi Masyarakat Sekitar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |20:11 WIB
Salurkan 700 Paket Kurban, KADIN Jaktim Optimis Dongkrak Ekonomi Masyarakat Sekitar
Kadin Jaktim salurkan hewan kurban (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Timur bersama Pemuda Perindo bergotong royong dalam menyalurkan 700 paket kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1.445 Hijriyah.

Ketua Kadin Jakarta Timur Anta Ginting mengatakan bahwa momen setahun sekali ini merupakan bentuk kepedulian Kadin Jaktim terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Bagi Anta, daging sapi dan kambing yang dibagikan kepada warga dapat mendukung jalannya ekonomi warga setempat, setidaknya membantu konsumsi masyarakat.

“Jadi kurban ini kami berharap dapat menjadi berkah untuk semua. Dan juga dapat juga mendongkrak ekonomi masyarakat dalam masa seperti ini,” kata Anta Ginting di Kantor Kadin Jaktim, Senin (17/6/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sejumlah warga tampak ikut mengantre untuk menukar kupon pembagian kurban.

Anta mengharapkan Kadin Jakarta Timur selaku perwakilan pengusaha dapat diterima oleh masyarakat sekaligus dapat dirasakan manfaatnya. “Masyarakat sangat mengharapkan support khususnya dari kami, sehingga dapat memberikan sedikit harapan melalui kurban ini,” lanjutnya.

