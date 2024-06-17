Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pakai Headset, Pemuda Tewas Tertabrak KRL saat Jogging di Grogol

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |21:11 WIB
Pakai Headset, Pemuda Tewas Tertabrak KRL saat Jogging di Grogol
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Seorang pemuda berinisial AYD (24) tewas tertabrak KRL saat tengah jogging sembari menggunakan headset ketika melewati sebuah perlintasan KRL di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024.

Kanit Reskrim Polsek Grogol-Petamburan, Iptu Muhammad Aprino Tamara mengatakan lokasi kejadian berada di perlintasan kereta JPL 2B, Makaliwe Raya.

Dia mengungkapkan korban sempat diperingatkan oleh penjaga palang terkait kereta yang melintas namun tak terdengar olehnya karena memaki headset.

"Jadi korban itu dia lagi jogging di pinggir rel, dia pakai headset saat itu. Jadi saksi di lokasi, kan ada kereta lewat tuh, mungkin dia sudah mengarah ke situ dan itu sudah diteriakin tapi enggak didengar," kata Aprino saat dihubungi wartawan, Senin (17/6/2024).

Aprino mengatakan korban juga sudah diklakson oleh kereta yang melintas perlintasan yang berpalang pintu itu.

"Nah terus dari kereta pun udah membunyikan klakson 2 kali, masih enggak dengar," ujar dia.

Lebih jauh, dia menambahkan, korban yang tertabrak pun meninggal di tempat dengan kondisi kaki kiri patah dan luka berat di bagian kepala.

(Angkasa Yudhistira)

      
