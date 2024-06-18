Kepala BPIP: Idul Adha Diharapkan Dapat Hilangkan Ego Setiap Individu

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, mengikuti kegiatan penyerahan hewan kurban dari BPIP sekaligus penyembelihan hewan kurban dalam perayaan hari raya Idul Adha 2024 di Kantor Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Jakarta Pusat, Senin (17/6/2024).

LKKNU menyelenggarakan kurban dengan total 23 hewan, terdiri dari 18 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Di mana Yudian Wahyudi menegaskan bahwa semangat Idul Adha dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dalam konteks kebangsaan.

"Idul Adha adalah salah satu cara untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional," ujarnya.

Menurutnya, berpartisipasi dalam penyembelihan hewan kurban mencerminkan komitmen untuk mendorong rekonsiliasi nasional melalui semangat Idul Adha.

Ia berharap, momen Idul Adha 2024 yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban dapat diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan ego dalam diri masing-masing individu.

"(Idul Adha 1445 H) diharapkan (kurban) dapat menghilangkan ego setiap individu," tuturnya.

Ia menyatakan bahwa dalam ibadah kurban terdapat dua semangat yang terkait dengan aspek horizontal. Yaitu, hubungan dengan kelestarian alam dan hubungan dengan manusia (masyarakat).

"Beribadah kepada Allah memiliki dua aspek horizontal, yaitu hubungan dengan alam dan dengan manusia," ujarnya.