Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BPIP: Idul Adha Diharapkan Dapat Hilangkan Ego Setiap Individu

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |00:17 WIB
Kepala BPIP: Idul Adha Diharapkan Dapat Hilangkan Ego Setiap Individu
Kepala BPIP Yudian Wahyudi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, mengikuti kegiatan penyerahan hewan kurban dari BPIP sekaligus penyembelihan hewan kurban dalam perayaan hari raya Idul Adha 2024 di Kantor Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Jakarta Pusat, Senin (17/6/2024).

LKKNU menyelenggarakan kurban dengan total 23 hewan, terdiri dari 18 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Di mana Yudian Wahyudi menegaskan bahwa semangat Idul Adha dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dalam konteks kebangsaan.

"Idul Adha adalah salah satu cara untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional," ujarnya.

Menurutnya, berpartisipasi dalam penyembelihan hewan kurban mencerminkan komitmen untuk mendorong rekonsiliasi nasional melalui semangat Idul Adha.

Ia berharap, momen Idul Adha 2024 yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban dapat diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan ego dalam diri masing-masing individu.

"(Idul Adha 1445 H) diharapkan (kurban) dapat menghilangkan ego setiap individu," tuturnya.

Ia menyatakan bahwa dalam ibadah kurban terdapat dua semangat yang terkait dengan aspek horizontal. Yaitu, hubungan dengan kelestarian alam dan hubungan dengan manusia (masyarakat).

"Beribadah kepada Allah memiliki dua aspek horizontal, yaitu hubungan dengan alam dan dengan manusia," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement