HOME NEWS NASIONAL

Soal Judi Online, Habiburokhman: Teman-Teman DPR dan DPRD Ada Juga yang Terpapar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |05:32 WIB
Soal Judi Online, Habiburokhman: Teman-Teman DPR dan DPRD Ada Juga yang Terpapar
Ilustrasi (Foto : California Bussines Online)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Habiburokhman buka suara soal judi online yang belakangan semakin marak dan meresahkan. Ia bahkan blak-blakan paparan judi online juga terjadi di lingkungan anggota dewan.

Habiburokhman mengungkap bahwa ia mendapat laporan bahwa beberapa temannya yang berprofesi sebagai wakil rakyat telah terpapar judi online. Menurutnya, ini terjadi di lingkup DPR dan juga DPRD.

"Profesi apapun sangat mungkin terpapar judi online karena memang peredarannya cukup luas. Di DPR, DPRD saya dengar ada juga temen-teman yang terpapar," katanya dikutip pada Selasa (18/6/2024).

Habiburrahman menyebut, hal itu sangat menyedihkan karena seharusnya wakil rakyat bisa ikut menjadi pengawas dalam pelanggaran sosial, justru masuk menjadi bagian di dalamnya.

Padahal menurutnya, sudah banyak masyarakat yang sudah terpapar judi online, kebanyakan sampai mengganggu ekonomi keluarga hingga berdampak pada keretakan rumah tangga.

"Untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan dianggap remeh misalnya ada satu dua terpapar tapi lama-lama mengganggu ekonomi keluarga begitu juga bisa mengganggu kinerjanya," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra tersebut menilai perlu adanya pemantauan dari lingkungan bila terdeteksi adanya indikasi warga atau anggota instansi yang terlibat judi online.


