Peristiwa 18 Juni: Wafatnya Pahlawan Nasional Raja Haji Fisabilillah

BERBAGAI peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 18 Juni tiap tahunnya. Salah satunya adalah meninggalnya Pahlawan Nasional Raja Haji Fisabilillah.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 18 Juni:

1. Pahlawan Nasional Raja Haji Fisabilillah Berpulang

Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulusungai, Riau, 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia, 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Ia dimakamkan di Pulau Penyengat Inderasakti, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabililah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin dan paman sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim.

Namanya diabadikan dalam nama bandar udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Juga jadi nama salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Masjid Raja Haji Fisabililah di Kota Cyberjaya.

2. Amerika Vs Inggris

Pada 18 Juni 1812 ,Amerika Serikat (AS) menyatakan perang terhadap Inggris. Perang tahun 1812 adalah konflik militer antara Amerika Serikat dan Britania Raya dari tahun 1812 sampai 1815, meskipun traktat perdamaian ditandatangani pada tahun 1814.

Ada beberapa alasan Amerika Serikat menyatakan perang pada tahun 1812, di antaranya restriksi perdagangan akibat perang Britania dengan Prancis, perekrutan paksa pelaut dagang Amerika oleh Angkatan Laut Britania Raya, dukungan Britania untuk suku Indian melawan ekspansi Amerika, kemarahan luar biasa setelah terjadinya penghinaan terhadap kehormatan nasional setelah insiden di laut lepas dan kemungkinan niat Amerika menganeksasi Kanada.

3. Astronot Wanita Pertama AS ke Luar Angkasa

18 Juni 1983 - Astronaut Sally K. Ride menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan empat rekannya meluncur menggunakan Challenger.

Sally Kristen Ride adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat, lahir di Encino, California. Dengan Ph.D. dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada 1978, di mana ia menjadi astronot (1979–87) dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada 1983 ia menjadi wanita pertama di Amerika Serikat yang berada di angkasa.

Ia juga menjabat dalam komisi (1986, 2003) yang menyelidiki kecelakaan Space ShuttleChallenger dan Columbia. Pada 1989 ia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.