INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pergantian Mahapatih Majapahit Ditandai Gempa Akibat Erupsi Gunung Kelud

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |06:06 WIB
Pergantian Mahapatih Majapahit Ditandai Gempa Akibat Erupsi Gunung Kelud
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

GEMPA bumi di masa Kerajaan Majapahit selalu dikaitkan dengan pertanda suatu peristiwa besar. Di naskah kuno yang digubah oleh Mpu Prapanca yakni Pararaton dan Nagarakretagama menggambarkan bagaimana gempa bumi memang beberapa kali mengguncang Kerajaan Majapahit.

Kakawin Pararaton yang menjadi naskah sumber sejarah Kerajaan Majapahit pernah mencatatkan peristiwa gempa bumi yang mengubah tatanan kerajaan. Saat itu gempa bumi dicatatkan Pararaton terjadi di Banyupindah, pada tahun Saka 1256 atau sama dengan tahun 1334 Masehi.

Peristiwa ini tergambar pada buku Prof. Slamet Muljana "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", di mana peristiwa ini terjadi setelah Perang Sadeng. Kala itu sehabis Perang Sadeng Aria Tadah sang patih amangkubhumi merasa dirinya kurang tepat untuk mengemban tugas itu.

Kemudian Aria Tadah meminta untuk dibebastugaskan alias mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagai gantinya Aria Tadah meminta Raja Tribhuwana Tunggadewi mengangkat Gajah Mada yang telah punya pengalaman sebagai patih Daha, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit selama tiga tahun.

Pengalaman itu dirasa Aria Tadah bahwa Gajah Mada mampu diserahi tugas baru yang lebih berat. Dari sanalah akhirnya sang raja mempertimbangkan saran dari Aria Tadah dengan menunjuk Gajah Mada sebagai patih amangkubhumi yang kosong.

Namun sebelum resmi jabatan patih amangkubhumi diisi Gajah Mada, ada suatu fenomena besar adanya gempa bumi yang mengguncang wilayah Kerajaan Majapahit. Konon Pararaton mengisahkan bahwa itu menjadi isyarat akan adanya perubahan besar di Kerajaan Majapahit.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
