Kisah Raden Patah Perkenalkan Kitab Salokantara sebagai Undang-Undang

RADEN Patah menjadi penguasa Kerajaan Demak pertama. Ia juga menjadi penanda awal mula kesultanan Islam berkuasa di Pulau Jawa saat itu, usai Majapahit yang menjadi kerajaan Hindu-Buddha mulai kehilangan taringnya alias meredup.

Semasa menjabat sebagai raja di Kesultanan Demak Bintara, Raden Patah menyandang gelar Senapati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama, Sultan Syah Alam Akbar berdasarkan referensi Serat Pranitiradya, atau Sultan Surya Alam, berdasarkan Hikayat Banjar.

BACA JUGA: Pergantian Mahapatih Majapahit Ditandai Gempa Akibat Erupsi Gunung Kelud

Selain dikenal sebagai raja besar, Raden Patah sangat peduli dengan perkembangan agama Islam di tanah Jawa. Sebagai bukti, Raden Patah meresmikan pembangunan Masjid Agung Demak yang diprakarsai Walisanga tersebut pada tahun 1479 M.

Sungguh pun sangat peduli dengan perkembangan agama Islam di tanah Jawa, namun Raden Patah tetap memiliki toleransi tinggi terhadap rakyat Demak yang memiliki kepercayaan Hindu dan Buddha. Kebijakan ini diterapkan, karena Raden Patah senantiasa mematuhi nasihat gurunya, yakni Sunan Ampel.

"Fakta lain yang menunjukkan toleransinya terhadap agama atau kepercayaan orang lain, Raden Patah tidak memaksakan kuil Sam Po Kong yang dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, tersebut sebagai masjid," demikian dikutip dari buku "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah di Tanah Jawa".

Di samping memerhatikan perkembangan agama Islam dan senantiasa menjaga toleransinya terhadap agama (kepercayaan) orang lain, Raden Patah sangat memerhatikan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Raden Patah memperkenalkan penggunaan Salokantara sebagai Kitab Undang-undang.

Terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Salokantara tersebut, kemudian disusun oleh Sultan Tranggana. Sayangnya, Salokantara yang memadukan hukum Hindu-Jawa dan hukum Islam itu hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang.