Gempa Dangkal Guncang Cianjur, BMKG: Akibat Sesar Cugenang

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dangkal akibat Sesar Cugenang kembali mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 18 Juni 2024 pukul 10:43:35 WIB.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=2,1. Episenter terletak pada koordinat 6.84 LS dan 107.09 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 5 km BaratDaya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada kedalaman 11 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Cugenang,” ungkap Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto dalam keterangan resminya.

Dampak gempabumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dengan Skala Intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Hartanto memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut. Sementara, hingga pukul 11:16 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan.

“Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbaunya.

(Khafid Mardiyansyah)