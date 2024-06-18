Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Ungkap Kronologi Penjambretan di CFD Thamrin-Sudirman

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |12:51 WIB
Polisi Ungkap Kronologi Penjambretan di CFD Thamrin-Sudirman
JAKARTA - Polsek Tanah Abang telah menerima Laporan Polisi (LP) dari korban penjambretan di Car Free Day (CFD) Thamrin-Sudirman berinisial IN (14) pada Minggu (18/6/2024) kemarin.

Kapolsek Tanah Abang, AKBP Aditya Simanggara mengungkapkan kronologi raibnya handphone milik IN bermerek Vivo berwarna hitam itu saat dirampas oleh jambret di CFD.

Saat itu Minggu pukul 08.00 WIB pagi, IN sedang berolahraga bersama orang tuanya yang dimulai dari pintu 7 Gelora Bung Karno (GBK) arah Jalan Sudirman.

Saat sedang lari santai, IN pun berhenti sejenak untuk mengecek pesan WhatsAppnya. Tiba-tiba, dari arah kanan jalan pelaku jambret langsung merampas handphone yang ada di tangan IN.

"Pada saat itu tiba-tiba pelaku dari arah belakang kanan, langsung mengambil HP milik korban dan membawa kabur HP milik korban, pelaku berdua mengunakan sepeda motor, lanjut korban akan membuat LP ke Polsek Tanah Abang, guna penyelidikan lebih lanjut," tutur Aditya saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Setelah pembuatan LP tersebut, pihak kepolisian pun langsung mengejar pelaku penjambretan untuk dilakukan penangkapan.

"Pelaku sedang kami kejar," ungkap Aditya.

Aditya pun meminta pelaku jambret di CFD, Jalan Thamrin-Sudirman untuk menyerahkan diri karena pihaknya telah mengantongi identitas yang diduga pelaku penjambretan.

Hal itu dilakukan setelah polisi melakukan identifikasi terhadap wajah pelaku yang viral di media sosial dan juga plat kendaraan yang digunakan pelaku.

"Dihimbau untuk menyerahkan diri dan bagi masyarakat atau keluarga yang mengenali pelaku agar melaporkan ke polisi terdekat. Tim buser juga bergerak di lapangan untuk menangkap pelaku," ungkap Aditya.

