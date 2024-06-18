Banyak Non-Muslim Ikut Berkurban ke Masjid Istiqlal, Simbol Solidaritas Sosial

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ikut merespon kalangan non muslim yang ikut melaksanan kurban pada Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah kali ini. Wapres mengatakan hal ini sebagai bentuk solidaritas sosial.

"Alhamdulillah bangsa kita ini masih. Ternyata yang berkurban bukan hanya orang Islam. Tadi pak imam (imam besar masjid Istiqlal) yang tadi berkurban banyak non-muslim. Nah mereka memang bukan untuk apa, mereka itu solidaritas sosialnya yang tumbuh. Solidaritas sosial ini masih hidup di kalangan bangsa ini, kita pertahankan, kita perbesar dan kita kuatkan," kata Wapres dalam sambutannya di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Wapres mengatakan bahwa berkurban merupakan simbol solidaritas sosial untuk kepentingan banyak orang. "Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Simbol sebenarnya. Itu kurban itu simbol saja."

"Sebenarnya adalah solidaritas kita bukan hanya menyembelih kurban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Termasuk berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, dan kadang korban perasaan juga. Ada perasaan juga korban," ujar Wapres.

Wapres pun mengatakan bahwa sejak dahulu para pejuang negara ini telah berkorban untuk merdeka. "Saya kira memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka karena para pejuangnya mau berkurban. Kalau engga ada mereka yang mau berkurban ya engga merdeka kita."